New Amsterdam - S02 E01 - Retour à la vie - Premières minutes

Trois mois après le terrible accident, Max est de retour à l'hôpital. Il se bat pour une malade diabétique qui n'a plus les moyens de s'acheter de l'insuline. Reynolds voit débarquer dans son service Duke, un jeune interne noir, ambitieux et doué auquel il s'identifie. Kapoor, tente désespérément d'aider une patiente qui souffre de polyarthrite et sur qui aucun traitement ne fait effet. Iggy, toujours aussi bienveillant propose à son mari Martin d'adopter un cinquième enfant et une nouvelle recrue arrive au service oncologie.