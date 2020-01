New Amsterdam - S02 E02 - Question de temps

Max enquête auprès du personnel afin de comprendre les facteurs qui les empêchent d'être au mieux de leur forme pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Reynolds laisse la responsabilité à Duke d'examiner un patient atteint de zona qui se trouve aux urgences. Alors qu'il a oublié un examen et renvoyé le patient chez lui, Duke n'ose pas avouer son erreur et ment à Reynolds. Bloom souffre attrocement car elle ne prend pas d'antidouleurs à cause de son addiction et tente de trouver des parades mais rien n'y fait. Sharpe et Castro proposent le test pour la thérapie ciblée à tous les patients atteints de cancer. Dix-sept d'entre eux remplissent les critères mais aucun des trois du groupe de belote. Max travaille comme un fou et Kapoor est très inquiet car il soupçonne des difficultés à faire face au deuil.