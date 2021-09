New Amsterdam - S02 E04 - Dénominateur commun

Suite à la prise en charge de Marcus, victime d’un arrêt cardiaque à cause d’une hypertension non traitée, Max décide de mettre en place un système de prévention. Face à un premier échec, il opte pour une approche originale. Bluffé par le talent prometteur de Duke, Reynolds est tout de même contraint de le recadrer lorsqu’il prend un peu trop ses aises au bloc et va jusqu’à défier son autorité. Kapoor annonce à Iggy qu’il va être grand-père… Hélas,?Ella douche son enthousiasme, en lui révélant qu’elle n’est pas sûre de vouloir garder?le?bébé.