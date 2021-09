New Amsterdam - S02 E05 - Le jeu

Max décide d'aider une patiente de Sharpe qui ne peut pas avoir recours à une GPA car son assurance maladie a soudainement changé les modalités des contrats. Il tente désespérément de plaider sa cause. Reynolds s'occupe d'une astronaute, prête à risquer sa vie pour pouvoir partir dans l'espace. Bloom réalise que le sexe avec Ligon n'est qu'une nouvelle addiction de plus et qu'elle doit arrêter de fuir. Elle se rend à une réunion pour Narcotiques Anonymes, où elle trouve Ligon... Iggy est face à une petite fille qui présente tous les signes de la psychopathie.