New Amsterdam - S02 E10 - Alerte Epervier

Max est furieux que le conseil d’administration ait démis Sharpe de ses fonctions. Celle-ci se demande si elle ne va pas quitter l’hôpital car elle ne voit plus aucune raison d’y rester. Castro demande son soutien à Max, qui ne se rend pas compte qu’elle mène un double jeu. Ella annonce à Kapoor son départ pour l’Ohio, chez ses parents, jusqu’à la fin de sa grossesse car ses TOC sont trop envahissants. Kapoor est effondré. Martin vient voir Iggy pour s’expliquer avec lui sur l’adoption qu’il a tenté d’organiser dans son dos. Ils sont interrompus par Tabitha, une jeune praticienne du service, venue passer son entretien d’évaluation. Martin quitte le bureau, exaspéré. Aux urgences, Suzan, Jackie et Dominique, trois détenues – amenées de Rikers suite à la bagarre qui a eu lieu pendant la visite de Max et son équipe – agressent un gardien et lui volent son arme, dans le but d’aller tuer Fran, une autre détenue devant témoigner dans un procès. Celle-ci est en train d’être opérée par Reynolds pour réparer son cœur endommagé suite à une overdose, qui était une première tentative de la faire taire. Casey prévient la sécurité, qui lance une "Alerte Epervier". L’hôpital est bouclé, les couloirs sont évacués et chacun doit s’enfermer dans la pièce la plus proche...