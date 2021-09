New Amsterdam - S02 E11 - Derrière mon sourire

Max amène Luna à son bilan médical des 6 mois. Il y fait la rencontre d'Alicia, une mère célibataire. Pendant ce temps, Sharpe prend les choses en main et tente de défendre la dernière idée de Max : interdire les tablettes pendant les consultations pour que les médecins soient plus proches de leurs patients. Tous les services se révoltent, mais Sharpe tient bon. Elle ressent une énergie et une exaltation nouvelle : elle veut continuer à mener des combats au sein de New Amsterdam, mais avec le soutien de Max. Ella finit par s'installer chez Kapoor après une première impression très négative. La chambre où elle doit dormir est une sorte de sanctuaire où trônent toutes les affaires de Rohan. Comprenant son erreur, Kapoor fait le ménage nécessaire pour accueillir Ella. Bloom, qui a reçu une?importante somme d'argent de sa famille, en fait don à un programme qui aide les personnes âgées dans le besoin à se nourir correctement.