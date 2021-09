New Amsterdam - S02 E13 - Jusqu'à la fin

Max découvre que New Amsterdam, comme l'hôpital de la faculté de médecine le fait avec Marianne, se débarrasse de ses patients mourants pour qu'ils ne viennent pas?augmenter le taux de mortalité de l'établissement. Choqué par cette nouvelle, il se rend dans une maison de retraite municipale délabrée où ont été abandonnés?trente patients pour les ramener à New Amsterdam et leur offrir une fin de vie digne. Il confie à Reynolds, Sharpe, Kapoor et Iggy un patient dont les jours sont comptés. Max fait la rencontre d'Adèle, qui devient son assistante. Iggy fait venir le père de Peter que ce dernier refusait de voir depuis douze ans, mais qui a un dernier mot à lui dire.