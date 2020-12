New Amsterdam - S02 E14 - Jeu de passe-passe - Premières minutes

Suite au désistement d’une amie, Max accepte d’accompagner Alice au théâtre, le soir-même. Todd lance un ultimatum à Max de la part du conseil : soit il supprime avant la fin de la journée un programme coûtant 2 millions de dollars, soit les salaires du personnel ne pourront pas être payés. Max tient énormément à ce programme de suivi postnatal pour les jeunes mères sans papiers. Il décide de trouver d’autres moyens de faire des économies. Bloom passe une mauvaise journée : non seulement personne ne remarque qu’elle n’a plus d’attelle ni de béquille, mais elle découvre sa mère installée dans la salle d’attente des urgences. Kapoor et elle prennent en charge Steph, une mère de famille juive, victime d'une chute.