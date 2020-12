New Amsterdam - S02 E15 - Marchands de mort

Brantley demande à Max de mettre fin à la crise des opioïdes par tous les moyens. Il convoque d'abord les médecins qui en prescrivent trop et les menace de les renvoyer s'ils ne réduisent pas drastiquement les prescriptions. Mais Brantley trouve cela trop timide. Il ferme alors les urgences de New Amsterdam pour que tous les médecins puissent être formés et agréés pour délivrer des traitements de substitution aux consommateurs d'opioïdes, tombés dans la dépendance. Mais ce n'est toujours pas assez pour Brantley. Il réunit alors tous les directeurs des grands hôpitaux de New York pour les exhorter à suivre son exemple : il déchire le contrat qu'il a passé avec le grand laboratoire Nyler car leurs campagnes publicitaires poussent les patients à la consommation en minorant les dangers de la dépendance. Mais personne n'est prêt à suivre Max dans son combat, ils craignent trop les sanctions du laboratoire et les retombées économiques.