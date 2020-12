New Amsterdam - S02 E17 - Bye bye Dr Reynolds

Max est attristé de voir que seuls les malades "émouvants" parviennent à collecter de l'argent via l'appel aux dons sur internet. Jason, le fils de Zhen Huang, un vieil homme qui n'arrive plus à parler, est désespéré : son père va mourir s'il n'arrive pas à rassembler la somme nécessaire pour son opération cardiaque. Max décide alors de demander aux médecins de choisir eux-mêmes qui mérite de bénéficier d'une aide en priorité, mais c'est un échec. Il trouve la solution grâce à Sharpe, qui vient de reprendre son poste de directrice adjointe. Bloom et Iggy suivent la trace d'un homme mystérieux qui, selon les dires de Bloom, est mort il y a quatre ans... Kapoor aide un ancien pilote d'avion, aujourd'hui paralysé, à faire voler un appareil grâce à un simulateur. Enfin, Reynolds vit sa dernière aventure à New Amsterdam : il se retrouve coincé avec un enfant dans une cage d'ascenseur pendant quatre heures...