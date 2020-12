New Amsterdam - S02 E18 - Mauvais timing

Un nouveau médecin arrive à New Amsterdam : le docteur Cassian Shin, virtuose de la chirurgie traumatologique, très séduisant, mais dont l’attitude égoïste et hautaine agace prodigieusement Sharpe et Bloom. Cette dernière surprend sa mère et Casey dans un couloir en train de chuchoter et de se faire un câlin. Elle imagine aussitôt les pires scénarios. En promenant Luna dans le parc, Max croise Liam et ses parents. Le petit garçon de 6 ans présente des problèmes moteurs préoccupants. Max convainc ses parents de faire un dépistage à New Amsterdam. Kapoor est harcelé par la femme d’un patient, qui lui fait des propositions déplacées… Plusieurs patients qui n’ont rien à voir entre eux sont atteints d’un étrange syndrome : une fréquence cardiaque dangereusement basse, que rien ne justifie.