New Amsterdam - S03 E01 - Le monde d'après - Premières minutes

Le pire de la pandémie liée au Covid est passé, mais elle est loin d'être terminée. Sharpe a du mal à retrouver ses repères et se montre froide avec Cassian. Leur relation, à peine entamée avant le confinement, semble compromise, mais pas tout a fait enterrée. Bloom se sent presque inutile car l'enfer de la pandémie est derrière elle. Décidée à ne pas laisser ses patients, elle prend une initiative très dangereuse. Max se bat pour obtenir du propofol afin de libérer de son ventilateur le docteur Kapoor, gravement affecté par le Covid. Un avion amerrit en catastrophe sur l'East River. Hormis la copilote qui doit être opérée en urgence, il n'y a aucun blessé grave à déplorer. Mais le pilote, soupçonné d'être responsable du crash, refuse de prononcer un mot. Iggy gagne sa confiance et découvre qu'il est bipolaire...