New Amsterdam - S03 E03 - Cinq étoiles

Après avoir opéré le docteur Kapoor, Reynolds prolonge son séjour car Nola, sa mère, a fait une grave chute. Max se charge personnellement de ses examens et découvre qu'elle est diabétique. Bloom accueille aux urgences une femme au poignet fracturé, conduite par on chauffeur VTC. Désespéré de ne faire des consultations que par écran interposé, Iggy découvre que June, l'une de ses patientes, s'arrache les ongles. Cette adolescente, immunodéprimée et interdite de sortie, n'a plus aucun contact en ligne avec ses amis depuis que le confinement a été levé et qu'ils peuvent retourner à l'extérieur. Max est sollicité par Dora pour faire une campagne de sensibilisation financée par la commission de santé afin d'inciter les patients à revenir se faire soigner à New Amsterdam. En effet, la peur du Covid a fait fuir les malades et les finances sont au plus bas. Max ne peut se résoudre à mentir car il a lui-même encore trop peur pour faire revenir sa propre fille à New York.