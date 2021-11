New Amsterdam - S03 E04 - Retrouver sa place

Sharpe apprend le décès de son demi-frère en Iran et tente de se rendre à son enterrement, mais elle en est empêchée par les formalités administratives. En attendant le retour du docteur Kapoor, Max nomme Agnès Kao cheffe intérimaire du service de neurologie. Iggy prend en charge Linus, un adolescent que sa mère a mis dehors... Max s'absente pour aller chercher Luna chez ses beaux-parents dans le Connecticut et laisse Floyd seul pour son premier jour à New Amsterdam. Suite à une énième agression aux urgences, Lauren demande une subvention à la commission de santé, qui détache quatre policiers aux urgences. Max se demande s'il a pris la bonne décision car Luna semble peu encline à partir de la maison de ses grands-parents où trônent partout des photos de sa mère. Sur le chemin du retour, Max s'arrête sur la tombe de Georgia et poursuit finalement sa route. Luna semble heureuse de retrouver sa maison et son papa.