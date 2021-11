New Amsterdam - S03 E05 - Opération séduction

Reynolds a du mal à s'habituer au rythme des urgences : il a des réflexes de chirurgien et non d'urgentiste. Mais il surpend Bloom en improvisant lors d'une chirurgie ouverte. Iggy aide un jeune homme nommé Chance à affronter la réalité : il n'a pas été en Afghanistan, comme il le prétend lors d'une réunion d'anciens combattants, mais il a vécu un drame familial terrible. Toujours réticente à l'idée de prendre la tête du service de neurologie, Agnès s'occupe d'une femme devenue soudainement aveugle. Sharpe est face à un cas étrange : une mère et sa fille se font soigner suite à un accident de voiture, mais les analyses sanguines indiquent une incompatibilité génétique. Max doit résoudre un problème gravissime. New Amsterdam n'a plus du tout de sang en réserve.