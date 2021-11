New Amsterdam - S03 E06 - La fin des inégalités ?

Max part en croisade contre le racisme systémique à New Amsterdam. Il découvre l'existence d'une référente anti-discriminations au sein de l'hôpital. Aux urgences, Bloom est agacée par Murph, un patient déguisé en Superman qui prétend aider tout le monde suite à un accident de bus sur Times Square. Reynolds opère Hector Belasco, un garçon âgé de 13 ans heurté par le fameux bus. Sharpe propose à sa nièce, Mina, de quitter Téhéran et de venir vivre à New York avec elle. Elle démissionne de son poste d'adjointe et rompt avec Cassian pour se consacrer exclusivement à elle. Iggy découvre qu'Ollie, un de ses jeunes patients, est blessé à la main.