New Amsterdam - S03 E08 - Les petits miracles

La maternité de New Amsterdam est surchargée car elle accueille des patientes d'un autre hôpital, dont la maternité a fermé suite à un procès. Aux urgences, il y a également un cruel manque de place et en cherchant un local pour examiner un patient, Walsh découvre la présence de Leyla. Brantley ne porte pas plainte, mais Leyla se retrouve de nouveau à la rue. Bloom lui propose de venir s'installer chez elle. Sharpe et Agnès Kao aident une jeune mère à accepter de se séparer de son nouveau-né pendant plusieurs mois, le temps de soigner une tumeur agressive. Iggy est appelé en consultation auprès d'Ydalis, une jeune patiente qui fait un déni de grossesse alors qu'elle est en plein travail. La relation entre Sharpe et sa nièce, Mina, est toujours très tendue. Max tente de la rassurer en lui disant qu'il vit la même chose avec Luna.