New Amsterdam - S03 E09 - A portée de clic

Après son suivi psychiatrique, Chad, le patient qu’Iggy a «sauvé», est prêt à sortir et à retrouver une vie normale. Son ancien employeur ayant mis sous la porte, il se fait engager à la cafétéria de New Amsterdam. Reynolds tente de sauver la vie d’une petite fille victime d’une fusillade, d’après les dires de son père. Sharpe aide un couple à faire le voyage de leur vie, avant que l’homme ne décède de son cancer. Mina lui mène la vie dure et finit même par abandonner le lycée avec son diplôme d’équivalence plutôt que de terminer l’année. Agnès pense avoir trouvé la candidate idéale pour remplacer le docteur Kapoor, mais elle se trompe lourdement. Max s’est lancé un nouveau défi : permettre à tous les New-Yorkais modestes d’avoir accès gratuitement à internet afin de pouvoir se renseigner sur les traitements qu’on leur propose.