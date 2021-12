New Amsterdam - S03 E10 - Bienvenue à Lenapehoking

Leyla a fait valider son diplôme et va pouvoir faire son internat aux Etats-Unis. De joie, elle embrasse fougueusement Bloom, qui prend la fuite. Sharpe recrute Mina à l'hôpital pour archiver ses dossiers dans la base de données. Max prend en charge Jane Munsee, professeure amérindienne amenée par ses étudiants, victime d'une phlébite. Agnès Kao a de plus en plus de doutes sur le docteur Lucio, recruté pour succéder à Kapoor. Iggy traite Saffy, une adolescente obèse qui souhaite subir un bypass gastrique, contre l'avis de sa mère, elle aussi en surpoids. Sharpe et Max se rapprochent. En rentrant chez elle, Bloom trouve Leyla en train de faire ses bagages et la dissuade de déménager par un baiser.