New Amsterdam - S03 E11 - Coup de chaud

La canicule s'installe à New York. Max a décidé de s'attaquer au problème de la pollution et du changement climatique. Floyd découvre un enfant enfermé dans une voiture, par 40°. Il sauve l'enfant de justesse, mais il est est très en colère contre le père, lui aussi médecin. Bloom passe une semaine de congé idyllique auprès de Leyla. De retour aux urgences, elle se montre douce et conciliante, ce que lui reproche Sharpe qui la trouve trop molle et donc inefficace. Iggy est en présence d'un cas étrange : un homme prétend contrôler la météo par la pensée. Sharpe s'occupe de Sœur Edith, une religieuse qui vit au couvent depuis des décennies. La nièce de Sharpe a décidé de trouver des réponses à ses interrogations dans un centre culturel islamique.