New Amsterdam - S03 E12 - Douche froide

Les beaux-parents de Max viennent garder Luna et sont consternés en constatant l'état de son appartement. Martin somme Iggy d'agir pour les protéger, leurs enfants et eux, de l'attitude de plus en plus intrusive de Chad. Iggy demande une ordonnance de protection. Reynolds et le docteur Malvo se rapprochent de plus en plus. Casey annonce son intention de quitter New Amsterdam pour l'hôpital prestigieux de Mount Zion. Alors que Bloom et lui prennent en charge Bertha, une patiente amenée avec un sécateur planté dans le ventre, une partie du plafond s'effondre et un liquide se déverse sur elle, le personnel et plusieurs autres patients. Bloom fait évacuer les urgences. Iggy accueille pour la première fois depuis longtemps les parents des jeunes patients hospitalisés dans son service.