New Amsterdam - S03 E13 - Se battre à tout prix - Premières minutes

Max a pris un avocat pour récupérer Luna, que ses beaux-parents refusent de lui rendre. Il hésite à aller devant un juge car il doute de ses capacités en tant que père. Sharpe propose son aide à Mina pour ses dossiers de candidature à l'univertisté, mais celle-ci refuse catégoriquement, en lui reprochant de ne pas la connaître. Grippé, Iggy est contraint de rester couché. Floyd demande conseil à Lauren sur sa relation avec le docteur Malvo. Bloom et Casey prennent en charge un patient qui parle avec un accent russe, empoisonné à la dioxine. Max découvre que mille doses de vaccin ont décongelées dans la nuit à cause d'un congélateur défectueux. Il lance une course contre la montre pour trouver des patients à qui administrer ces doses. Sharpe incite Max à se battre pour conserver la garde de Luna et entreprend de s'ouvrir davantage à Mina.