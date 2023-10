New Amsterdam - S03 E14 - La vie recommence

Helen est à Londres pour installer Mina, qui va étudier à Cambridge. Elle en profite pour voir sa mère, dont la toux l'inquiète. Le scanner semestriel de Max est normal, mais il ne trouve plus son alliance. Lauren et Reynolds prennent en charge une jeune femme avec un poignard planté dans le ventre. Floyd opère avec le docteur Baptiste, le nouveau chef de la chirurgie. Iggy, Martin et leurs quatre enfants sont partis en vacances en camping-car, le temps de leur quarantaine, car ils ont tous eu le Covid. Helen et Max se retrouvent à l'hôpital...