New Amsterdam - S04 E01 - Dans le feu de l'action

Trois semaines après le départ définitif d'Helen pour Londres, Max se retrouve face à trois dilemmes : comment entretenir, voire sauver cette relation naissante malgré la distance et des plannings impossibles ? Comment remplacer Helen à un poste si élevé ? Et enfin, comment arrêter la succession d'incendies volontaires au sein de l'hôpital ? La docteure Wilder, qui se présente à un entretien pour le poste d'Helen, finit par refuser en lui suggérant qu'il ne trouvera jamais quelqu'un à la hauteur de celle qu'il aime. Il choisit donc de ne pas se séparer d'Helen et de la suivre à Londres. Bloom annonce d'entrée à l'équipe d'internes que Leyla est sa compagne. Celle-ci souhaite être traitée comme les autres, mais cela paraît délicat.