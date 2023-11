New Amsterdam - S04 E05 - Remonter le temps

Veronica a décidé de faire disparaître tout ce que Max avait fait dans l'entrée de l'hôpital : la fresque murale, la plaque à la mémoire du peuple Lenape, l'inscription Black Lives Matter au sol etc... Elle souhaite changer l'image de New Amsterdam et attirer les riches investisseurs peu ouverts aux problèmes de société. Elle fait donc organiser par un musée une exposition d'art birman mais une patiente, ayant fui la dictature de son pays il y a cinquante ans, reconnaît, parmi les œuvres, une harpe qui lui appartenait. Max tente tout pour que cet objet lui soit restitué. Bloom voit arriver sa mère, Jeannie, qui prétend souffrir de fortes douleurs abdominales. Bloom est convaincue qu'elle simule ces maux pour obtenir des médicaments, auxquels elle est dépendante. Reynolds est sur le point de pratiquer l'opération de sa vie : la transplantation d'un cœur artificiel, mais Veronica le retire de l'équipe au dernier moment. Iggy témoigne en tant que psychiatre expert dans un procès dont la plaignante est une patiente de Sharpe.