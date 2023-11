New Amsterdam - S04 E06 - Le jour du Oui !

Helen reçoit un SMS d’un ancien amant, Guillaume, célèbre street-artiste, atteint d’un cancer fulgurant du pancréas, que Reynolds pense incurable. Sur l’insistance d’Helen, il pousse Max à faire appel au docteur Wilder, qui propose une intervention chirurgicale exceptionnelle, à la fois risquée et extrêmement coûteuse. Cela tombe bien, Veronica est absente pour la journée et Max en profite pour autoriser des dépenses astronomiques. Reynolds et Malvo avouent leur liaison au docteur Baptiste, qui ne prend pas très bien la chose. Bloom prend en charge deux patients âgés, l’un atteint de la maladie de Parkinson, l’autre victime d’un AVC, il y a plusieurs années.