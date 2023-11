New Amsterdam - S04 E07 - Toujours plus vite

Veronica met la pression sur chacun des membres de l'équipe. Elle dit à Iggy qu'il doit reprendre les consultations, sans quoi il sera renvoyé. Veronica va voir Bloom et lui fait comprendre qu'elle sait qu'elle a "acheté" la place qu'occupe aujourd'hui Leyla et que si elle ne fait pas des dons conséquents à l'hôpital, sa petite protégée sera au courant de l'affaire. Avec Reynolds, elle fait monter la tension qui règne déjà entre le docteur Baptiste et lui. Sharpe, face à une jeune fille qui, par sa faute, a frôlé la paralysie à vie, va demander de l'aide à Veronica.