New Amsterdam - S04 E10 - Cadeaux de départ

Max et Helen sont sur le départ. Max distribue à Sandra, Iggy, Lauren et Floyd des cadeaux qu'il a choisis avec soin, mais il ne rencontre que des remerciements polis. Au moment de monter dans le taxi avec Helen, devant le bâtiment de New Amsterdam, Max se rend compte qu'il a oublié de rendre son bipeur... et qu'il n'arrête pas de sonner. Tous les deux rentrent dans l'hôpital et découvrent qu'une super bactérie décime les patients. Plusieurs meurent très rapidement et beaucoup d'autres sont dans un état critique. En l'absence de Veronica , Max et Helen décident de rester pour donner un coup de main.