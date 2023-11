New Amsterdam - S04 E11 - Vive la résistance ! - Premières minutes

Max et Helen semblent heureux à Londres, mais Max n'ayant toujours pas reçu sa licence de médecin. En attendant, il occupe le poste de réceptionniste dans l'hôpital de Hampstead qu'Helen dirige. Il est très mauvais et cause beaucoup de retard. Il incite aussi les patients en oncologie à se révolter contre le système de santé britannique. Helen, qui tente elle aussi d'améliorer la situation mais de manière plus douce, avec des réformes à l'américaine, finit par réaliser une chose : ils ne peuvent pas appliquer ici les méthodes qu'ils appliquaient à New York. Helen décide donc de renvoyer Max de son poste de réceptionniste et lui annonce qu'elle ne le prendra par comme médecin, pour cette raison précise. A New Amsterdam, Reynolds et Claude profitent d'un test génétique que Lynn doit faire sur le fœtus pour demander un test de paternité, sans le lui dire. Lorsque la santé de la future maman est soudainement menacée, ils se rendent compte que leur affrontement est puéril et égoïste. Veronica applique des règles de plus en plus inhumaines pour faire toujours plus d'économies et de profits mais curieusement, elle présente Mia, cheffe du nouveau service de "Médecine holistique". Wilder décident de rallier Reynolds, Iggy et Bloom à son idée : renverser Veronica en se révoltant.