New Amsterdam - S04 E13 - Le poids de la famille

Max, qui voit bien qu'Helen repousse le moment d'annoncer à sa mère qu'elle vit maintenant à Londres, la convainc d'organiser un déjeuner tous les trois. Mais Max, qui donne désormais des consultations dans la rue, arrive très en retard. Entre-temps, Sharpe a dit ses quatre vérités à sa mère et Max tente de recoller les morceaux, une fois seule avec Serwa. Helen lui reproche de s'immiscer dans sa vie de famille, ce qui blesse profondément Max. Trevor, qui découvre qu'Iggy est gay et marié, se sent très mal à l'aise d'avoir joué le jeu de la séduction avec lui, sur le ton de la blague, pensant que rien n'était en jeu. Iggy le rassure, mais il est troublé par les mots de Trévor, qui regrette de ne pas l'avoir rencontré quinze ans plus tôt. Lauren apprend par Reynolds que Leyla doit venir à l'hôpital le jour-même.