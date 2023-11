New Amsterdam - S04 E14 - Flagrant délit de soins

Max et Helen sont de retour à New York pour les obsèques de Vijay Kapoor. Ils découvrent que face aux décisions de Veronica, qui remettent en cause le soin des patients et les valeurs de New Amsterdam, Elizabeth Wilder a pris la tête de la résistance et qu'elle dirige un "hôpital parallèle", à l'insu de Veronica. Lauren tente de trouver un modus vivendi avec Leyla pour pouvoir continuer à travailler ensemble au sein de l'hôpital, mais elle est au bord du burn out et rêve de partir.