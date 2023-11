New Amsterdam - S04 E15 - La contrepartie

Max a trouvé la solution pour faire tomber Veronica : il va travailler à l'Urgent Medecine Inc., une ancienne structure de New Amsterdam devenue une clinique privée à l'arrivée de Veronica. Une fois qu'il siègera à nouveau au conseil d'administration de New Amsterdam, Max pourra donc évincer sa rivale. Mais pour ce faire, il doit convaincre ses anciens collaborateurs de travailler à ses côtés dans cette clinique aux revenus et aux moyens très faibles. Iggy est confronté à un jeune homme qui a échappé de peu à la mort dans une tuerie de masse, mais dont le père refuse de croire à la réalité du drame qu'a vécu son fils. En effet, victime des sites internet complotistes, il est persuadé qu'il s'agit d'une mise en scène. Wilder, qui se sent impuissante, fait appel à Mia pour l'aider à accompagner l'un de ses patients vers la mort. De retour à Londres, Helen découvre une nouvelle forme de relation à distance avec Max.