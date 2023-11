New Amsterdam - S04 E17 - Des lendemains qui déchantent - Premières minutes

Helen fait une réaction très violente au produit qu'elle a, comme tous les autres au bar, ingéré sans le savoir. Des caillots se forment dans tous ses organes et l'ablation, dont celle de l'utérus, semble être la seule solution sûre, mais Helen refuse. Elle veut avoir un enfant avec Max. Ce dernier accepte de tenter un traitement qui pourrait éviter l'hystérectomie, mais qui est beaucoup plus dangereux. Par miracle, cela fonctionne et les caillots se dissolvent mais, alors qu'il lui fait sa demande en mariage, Helen se rend compte qu'elle a perdu l'usage de la parole... Iggy discute via écran avec Trevor, qui a été emmené en urgence au Baptiste. Une fois rassuré sur son état de santé, il lui demande s'il ne s'est rien passé entre eux car il était lui aussi dans un état second. Trevor le rassure mais, alors qu'il raccroche, Iggy se rend compte que Martin a tout entendu. S'ensuit une violent dispute entre les époux durant laquelle Martin l'accuse d'infidélité sentimentale. Bloom part à la recherche de Casey, avec l'aide de Leyla. Elles le retrouvent évanoui, un tournevis planté dans le cou. Les deux femmes le sauvent de justesse, mais cet événement permet de les rapprocher.