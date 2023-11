New Amsterdam - S04 E19 - Un peu de magie

Max met un plan en œuvre pour que Veronica soit condamnée pour détournement de fonds publics et ne puisse plus jamais travailler dans un hôpital. En effet, elle a racheté l'U.M.I. et en est donc désormais à la tête et responsable. Or, Max a la preuve que cette société n'est qu'une façade, que cette clinique sert en réalité à blanchir de l'argent sale. Avec l'aide de Todd, qui a des contacts au département de la Justice, il commandite un audit de l'U.M.I. Sharpe fait faire une coloscopie à sa mère. Pendant son anesthésie, Serwa rêve qu'elle est atteinte d'un cancer incurable et qu'elle parle enfin avec sa fille. Elle lui fait découvrir son amour du kpanlogo, danse traditionnelle ghanéenne, mais l'exclut ensuite de ce moment de partage. Reynolds explique sa situation de futur papa à sa sœur Courtney et lui demande si elle sait où se trouve leur père.