New Amsterdam - S04 E2 - Une tension au Max - Premières minutes

Suite au départ de nombreux médecins, épuisés par les dix-huit mois de Covid, le service des soins intensifs est en manque sévère de personnel. Max renfile sa blouse de médecin et prend les choses en main. Toute l'équipe lui prête main forte. Iggy fait faire des exercices à ses internes et se montre intransigeant avec eux. Reynolds ne sait pas sur quel pied danser avec Lynn. Bien que tout le monde soit au courant que Max et Helen se fréquentent, c'est un choc lorsqu'à La fête de la récolte de New Amsterdam, Max annonce leur départ pour Londres.