New Amsterdam - S04 E20 - L'espoir est essentiel

Veronica semble avoir gagné la bataille en rachetant l’U.M.I. et en déjouant la tentative de Max de la faire mettre en examen. Toute l’équipe se retrouve contrainte de travailler à New Amsterdam, en raison d’une clause de non-concurrence, mais dans un poste subalterne. Max n’arrive pas à avouer à Helen, toujours à Londres, qu’il n’a pas réussi à vaincre Veronica et qu’il est même à cesser de se battre.