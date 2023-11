New Amsterdam - S04 E21 - Château de sable - Premières minutes

Un centre pour personnes âgées vient de fermer et New Amsterdam se retrouve avec de nombreux patients d'un certain âge. Helen prépare son mariage et voit les choses en grand : château anglais et champagne, mais sa mère lui rappelle que ce n'est pas à son image. Prise de doute, elle ne sait plus si elle veut se marier. Max, toujours à New Amsterdam, aide Vic, un vieil homme atteint de polyarthrite rhumatoïde qui était autrefois un grand pianiste. Mais alors qu'il vient de trouver un traitement qui lui permettrait de reprendre la musique, Vic décède suite à un anévrisme cérébral. Conscient que tout peut basculer à chaque instant, alors qu'Helen lui expose ses doutes, il lui propose qu'elle le rejoigne pour se marier le jour suivant.