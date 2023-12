New Amsterdam - S04 E22 - Quelque chose à prouver

Un ouragan s'approche de New York, menaçant de destruction et d'inondation une grande partie de la ville. Alors qu'il prend conscience que Martin le considère comme "un petit être fragile" et pour se prouver qu'il en est capable, Iggy prend les rênes de l'hôpital pour gérer la situation d'urgence. Alors que l'ouragan Alba frappe la ville avec violence, toute l'équipe se mobilise pour mettre les patients en sécurité, le temps que l'alerte passe, et alors que l'hôpital est durement frappé. Pendant ce temps, Floyd aide son père, qu'il a réussi à retrouver, à mettre en place des mesures de protection de l'appartement de madame Karnacky, une voisine de son père. Tout en essayant de maintenir en vie un homme victime d'un accident dans la rue et dont le seul rein restant est en train de lâcher, Max attend avec angoisse des nouvelles d'Helen. Elle est censée prendre l'avion de Londres à New York ce jour-là pour venir le rejoindre à New Amsterdam en vue de leur mariage et son vol a disparu de l'application de suivi sur son portable. Comme le jardin botanique qui devait les accueillir est inondé, leurs amis décident de décorer le toit de New Amsterdam pour y organiser la cérémonie.