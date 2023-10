New Amsterdam - S04 E03 - L'idée de génie

L'annonce du départ pour Londres de Max et Helen Sharpe a chamboulé tous leurs collègues. Mais Helen a du mal à se faire à sa nouvelle vie avec Max et Luna au quotidien et le côté désordonné de Max l'inquiète pour leur avenir commun à Londres. Une mystérieuse inconnue se balade dans tout l'hôpital et questionne tour à tour Reynolds, Helen, Iggy, et Lauren, qu'elle semble tous connaître, mais sans jamais leur révéler son identité. Max décerne le premier prix d'un concours de sciences à Imani, une jeune fille qui a inventé une suture intelligente, entièrement biologique.