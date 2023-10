New Amsterdam - S04 E04 - Guerre de territoire

Au grand désespoir de Max, Karen Brantley l'oblige à collaborer avec Veronica : chaque décision qu'il prendra devra être cosignée par elle. Max et Helen essaient tous les deux de trouver le meilleur moyen de laisser leur empreinte respectivement sur l'hôpital et sur le service oncologie. Helen tente de réorganiser le dépistage du cancer du sein à New Amsterdam, mais elle se heurte à la bureaucratie et au manque de budget. Max ne baisse pas les bras.