New Amsterdam - S05 E01 - Avec tout mon amour

Max a du mal à faire le deuil de sa relation avec Helen, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle n’a pas pu l’épouser. Sur un conseil d’Iggy, il réexamine ses souvenirs et se rend compte qu’il avait occulté les moments difficiles avec elle et tenté, en vain, de trouver une solution aux problèmes qu’elle traversait, alors qu’elle seule pouvait le faire. Quand Brantley lui propose dix millions de dollars pour la mise en place d’un nouveau service à l’hôpital, investis par une entreprise qui ne demande qu’à avoir son nom à l’entrée, Max refuse car cette entreprise défend des valeurs opposées aux siennes, ultraconservatrices. Il finit par trouver une parade en créant avec cet argent et le nom de l’entreprise un service dédié aux professionnels du sexe. Lauren squatte à droite et à gauche car Leyla, qui occupe son appartement, n’a toujours pas de visa. Elle finit par retourner chez elle et découvre que Leyla est maintenant en couple. Elle se présente donc chez sa sœur.