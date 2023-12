New Amsterdam - S05 E02 - Un geste d'humanité

Max teste un nouveau programme de prévention qui bénéficierait à la fois à New Amsterdam et à ses patients les plus nécessiteux. Wilder a du mal à accepter qu'un de ses patients refuse une intervention qui lui sauverait la vie. Reynolds fait une découverte importante au sujet du comportement de son père. Iggy franchit le pas et se lance sur les applications de rencontres.