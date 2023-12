New Amsterdam - S05 E03 - La mariée

De nombreux blessés sont amenés aux urgences, suite à un incendie qui s'est déclaré lors d'un mariage. La plus jeune d'entre eux, Lilly est dans un état catatonique. Le marié, entre la vie et la mort, a un sang d'un groupe extrêmement rare, le luthéran, et ne peut recevoir que deux sortes de sang : du luthéran ou bien, encore plus rare, ce que l'on appelle le "sang en or". Wilder, Ben et Max se rendent aux Bermudes où une personne ayant du sang en or pourrait revenir avec eux et sauver cet homme car le sang, s'il est importé, reste bloqué aux douanes. Alors que la donneuse accepte enfin, ils font une terrible découverte : Iggy a réussi à faire parler Lilly et compris que c'est en réalité elle, la mariée. De son côté, Bloom continue à vivre chez sa sœur, sans lui avouer qu'elle ne prend plus ni drogue ni alcool. Elle se sent toujours aussi coupable de l'avoir abandonné aux mains de leur mère alcoolique quand elles étaient jeunes. Floyd annonce à son père qu'il est sans doute bipolaire, mais ce dernier se réjouit de savoir qu'il n'est pas responsable de son comportement et ne compte pas se soigner.