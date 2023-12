New Amsterdam - S05 E11 - La grande évasion

Pour éviter de croiser Helen, de passage à New York à l'improviste, Max organise une excursion dans la nature avec Bloom, la docteure Wilder et Iggy. Mais l'aventure tourne rapidement à la catastrophe, mettant en péril la vie de leur guide. Reynolds accepte de pratiquer une intervention risquée sur le fils adolescent d'un ancien camarade de faculté de médecine, mais un incident indépendant de sa volonté complique encore plus les choses.