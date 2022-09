New York, crime organisé

Séries & Fictions ・ Dès le 19 septembre sur TF1

La série suit les détectives du bureau de contrôle du crime organisé qui luttent pour démanteler les entreprises illégales dans la ville de New York. Christopher Meloni reprend le rôle du détective Elliot Stabler qu’il tenait dans New York Unité Spéciale . Stabler revient à la police de New York après une décennie d'absence et doit reconstruire sa vie après un drame personnel. Le sergent et partenaire de Stabler, Ayanna Bell, dirige le groupe de détectives avec autorité et habilité. Sa vaste connaissance des syndicats du crime lui permet d’élaborer une stratégie à long terme pour tenter de les démanteler de l'intérieur.