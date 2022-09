New York Crime Organisé - S01 E01 - Retour à New York

Suite à une perte tragique, l’Inspecteur Elliot Stabler revient s’installer à New York, ce qui chamboule Olivia Benson. Elle lui confie des pistes sur l’enquête de l’explosion qui a tué sa femme. Ces pistes le conduisent à un entrepôt appartenant à Manfredi Sinatra, un parrain de la mafia ; un entrepôt autrefois occupé par un dealer, Raffi le Poète, fils du Professeur Angela Wheatley. Le sergent Ayanna Bell, qui enquête depuis 2 ans sur Richard Wheatley, le fils de Manfredi Sinatra, veut en savoir plus et Stabler intègre son unité pour s’attaquer aux membres puissants du crime organisé de New York.