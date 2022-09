New York Crime Organisé - S01 E02 - La succession

Wheatley vole une cargaison de vaccins contre la Covid-19 pour offrir la vaccination à ses amis riches et influents. Il propose à l’organistation de son père de s’associer à lui pour la distribution, ce qui lui rapportera beaucoup d’argent sans rien faire. Richie, venu avec lui à la runion de la "famille", rencontre Gina, une serveuse du bar où la les Guardo se réunissent. Gina n’est autre qu’une flic en couverture qui communique avec Ayanna. Olivia affirme à Elliot qu’il est atteint de stress post-traumatique. Il la prend moyennement au sérieux et elle est inquiète. Deux nouvelles recrues arrivent dans l’unité, Morales et Washburn.