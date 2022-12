New York Crime Organisé - S01 E08 - Le procès Wheatley

Alors que Wheatley prend nonchalamment connaissance des charges retenues contre lui en salle d'audience, Richie essaie de sauver sa peau et la réputation de sa famille. Morales et Washburn ne quittent pas leur principal témoin d'une semelle. Bell et Stabler sont confrontés à un revirement inattendu dans leur affaire.