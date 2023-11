New York Police Judiciaire - S21 E06 - Pouvoir pervers

Lorsqu'un jeune homme est retrouvé mort, apparemment suite à une overdose, une ancienne affaire non résolue vient hanter Dixon qui se lance avec acharnement dans une enquête pour homicide. Price et Maron prennent le risque de mettre un témoin en danger pour dévoiler la vraie nature du suspect et le monstre qu'il cache.