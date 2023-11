New York Police Judiciaire - S21 E08 - Le syndrome de La Havane

Quand la directrice financière d'une des 500 sociétés les plus riches du pays est retrouvée étranglée chez elle, Bernard et Cosgrove travaillent à relier les multiples impasses afin de retrouver l'assassin. L'accusation doit mener un combat difficile et McCoy et Price s'affrontent face à un choix qui pourrait leur coûter le procès.